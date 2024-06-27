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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 23:09 Güncelleme: 27.06.2024 - 23:09
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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet K. (41) idaresindeki 55 RN 412 plakalı otomobil, Kirazbucağı Mahallesi yol ayrımında Metin G. yönetimindeki 55 RD 659 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Ahmet K. ile aynı araçtaki Mithat K. (22) ve Ali K. (58) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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