Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet K. (41) idaresindeki 55 RN 412 plakalı otomobil, Kirazbucağı Mahallesi yol ayrımında Metin G. yönetimindeki 55 RD 659 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Ahmet K. ile aynı araçtaki Mithat K. (22) ve Ali K. (58) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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