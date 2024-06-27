Terme'de vatandaşlar boğulma olaylarına karşı uyarıldı
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Tedbiri Bırakma Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, ilçenin çeşitli bölgelerinde, piknik ve mesire alanlarında vatandaşlara 1500 bilgilendirici broşür dağıtarak, boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.
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