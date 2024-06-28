Samsun'da polis boğulma vakalarının önlenmesi için bilgilendirme yaptı

Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri ile ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde 850 broşür dağıtarak, vatandaşlar bilgilendirildi.

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