Samsun'da polis boğulma vakalarının önlenmesi için bilgilendirme yaptı
Samsun'un Bafra ilçesinde Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi kapsamında polis, bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi kapsamında polis, bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında il genelinde broşür dağıtımı yapıldı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri ile ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde 850 broşür dağıtarak, vatandaşlar bilgilendirildi.
Proje ile vatandaşların boğulma tehlikesine karşı bilinçlendirilmesi, vakaların önlenmesi, can kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.
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