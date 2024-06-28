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        Samsun merkezli "change araç" operasyonunda yakalanan 17 zanlı adliyede

        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen "change araç" operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:04
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        Samsun merkezli "change araç" operasyonunda yakalanan 17 zanlı adliyede
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        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen "change araç" operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İfadeleri alınan 13 şüpheli, emniyetten serbest bırakıldı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 17 zanlı ise adliyeye gönderildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerinin Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 29 araçla "change" yapılıp satıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatılmış, 26 Haziran'da "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'da ise 1'er kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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