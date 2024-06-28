Samsun merkezli "change araç" operasyonunda yakalanan 17 zanlı adliyede

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerinin Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 29 araçla "change" yapılıp satıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatılmış, 26 Haziran'da "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'da ise 1'er kişi gözaltına alınmıştı.

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