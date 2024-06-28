Ladik'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Ladik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Ladik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Budakdere Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gülhan Öztorun'a ait tek katlı evde, balkonda bulunan tandır ocağından sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangın sonucunda ev, kullanılamaz hale geldi.
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