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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:34
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istibarat sonucu uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        İlkadım ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde yakalanan A.Ö'nün (47) ikametinde ve bahçesinde arama yapan ekipler, 18 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Baruthane Mahallesi'nde yakalanan E.Y'nin (36) üzerinde yapılan aramada ise 952 sentetik ecza hapı bulundu.

        Gözaltına alınan A.Ö. ile E.Y. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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