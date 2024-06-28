Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adreste arama yapan ekipler, kaçak olduğu belirlenen 19 akıllı cep telefonu, tuşlu cep telefonu, 490 telefon aksesuarı, 13 bin 200 doldurulmuş makaron ve 3 elektronik sigara ele geçirdi.

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