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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:48 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:48
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, kaçak olduğu belirlenen 19 akıllı cep telefonu, tuşlu cep telefonu, 490 telefon aksesuarı, 13 bin 200 doldurulmuş makaron ve 3 elektronik sigara ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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