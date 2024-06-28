Terme'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde tabelaya çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde tabelaya çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (66) idaresindeki 52 FP 290 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Gökçeağaç mevkisinde yol kenarındaki tabelaya çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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