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        Terme'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde tabelaya çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:39
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        Terme'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde tabelaya çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.K. (66) idaresindeki 52 FP 290 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Gökçeağaç mevkisinde yol kenarındaki tabelaya çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ters dönen araçta yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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