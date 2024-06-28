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        Türk Kızılaydan Havza TSO Başkanı Acar'a kan bağışı dolayısıyla madalya

        Havza Ticaret ve Sanayi (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar'a, Türk Kızılaya 10 Ünite kan bağışı yapması dolayısıyla bronz madalya ve berat verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:56
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        Türk Kızılaydan Havza TSO Başkanı Acar'a kan bağışı dolayısıyla madalya
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        Havza Ticaret ve Sanayi (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar'a, Türk Kızılaya 10 Ünite kan bağışı yapması dolayısıyla bronz madalya ve berat verildi.

        Acar’a bronz madalya ve beratı, Kızılay kan bağışçısı kazanım uzmanı Alper Candan ve Murat Bozdemir tarafından Havza TSO binasında sunuldu.

        Acar, kendisini kan bağışlarından dolayı ödüllendiren Türk Kızılay yetkililerine teşekkür ederek, "Bu bir insanlık görevidir. Her sağlıklı bireyin kan vermesi, acil kan ihtiyacının azalması adına önemli. Verilen bu madalya ve berat benim için çok önemli ama asıl önemli olan verdiğiniz kanın kullanıldığına dair gelen mesaj, bir insanın sağlığına kavuşmasına vesile olmanın içinizi kaplayan mutluluğu. Bundan sonra da sağlığım elverdiği sürece kan bağışlamaya devam edeceğim." dedi.

        Candan da Acar'a yaptığı kan bağışlarından ötürü teşekkür ederek, "Kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değer tutulur. Bir damla kan, bin damla umut olur hastalara. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz." ifadesini kullandı.

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