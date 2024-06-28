Samsun'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi

Havza ile Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, ilk yardım eğitimi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde ilk yardım uzmanı Mehmet Akif Çıplak tarafından Havza ile Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele eğitim verildi.

Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren eğitimde ilk yardımda temel yaşam desteği, şok, kanamalar, yaralanmalar, yanıklar, zehirlenmeler, Heimlich manevrası, hayvan ısırma ve sokması gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgi aktarıldı.