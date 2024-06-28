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        Samsun'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi

        Havza ile Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, ilk yardım eğitimi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:01
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        Samsun'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi
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        Havza ile Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, ilk yardım eğitimi aldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde ilk yardım uzmanı Mehmet Akif Çıplak tarafından Havza ile Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele eğitim verildi.

        Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren eğitimde ilk yardımda temel yaşam desteği, şok, kanamalar, yaralanmalar, yanıklar, zehirlenmeler, Heimlich manevrası, hayvan ısırma ve sokması gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgi aktarıldı.

        Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, ilk yardımın hayat kurtaran bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin ilk yardım konusunda bilgili olması gerekir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli olarak ilk yardım konusunda bilgili olmamız bizim için çok önemli. Verilen eğitimle personelimiz ve bizler ilk yardım konusunda önemli bilgiler edindik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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