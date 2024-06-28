TOKİ tarafından yaptırılan Toybelen Sanayi Sitesi'nde sona gelindi

TOKİ'nin Samsun'da yaptırdığı ve içinde 1526 dükkan ile 82 ticari birimin yer aldığı Toybelen Sanayi Sitesi projesinde sona gelindi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile beraberindekiler, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Ömer Bulut, AA muhabirine, şehir merkezinin içinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi'ni Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Gülsan'daki esnafın Toybelen'e taşınmak suretiyle ticari faaliyetlerine devam edeceğini anlatan Bulut, "1550'ye yakın dükkan, çeşitli büyüklüklerde olacak şekilde yapıldı. Bununla birlikte 82 ticari birim var. Çok modern bir tesis. Toybelen Sanayi Sitesi projesi ile insanlarımız sıkışık durumdan kurtulmuş, daha modern ticarethaneye kavuşmuş olacak, üretim ve istihdam artmış olacak. Onun için Samsun için çok önemli proje olarak görüyoruz." dedi.

Projede sona geldiklerini dile getiren Bulut, "Araziyi zaten kamulaştırma yöntemiyle almıştık, çok kısa sürede planladık ve bu hale getirdik. 2-3 ay içinde de teslim ederek vatandaşlarımız burada ticari faaliyetlerine başlayacak." ifadesini kullandı.