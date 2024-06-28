Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten TMO'nun ürün alımıyla ilgili açıklama

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) buğday ve arpa teslimi için randevu sisteminin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Genç, yaptığı açıklamada, TMO'nun bu yıl ürünleri Altınbaşak Lisanslı Deposu'ndan alacağını belirtti.

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin zorlukla karşılaşmamaları için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini güncellemeleri ve randevularını almaları gerektiğini anlatan Genç, "Ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri önem taşımaktadır. Ürün teslim edecek üreticilerin bankadan işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları, kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası acentelerine başvurarak üye olmaları önem taşımaktadır." dedi.