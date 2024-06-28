Vezirköprü'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği verildi

Vezirköprü'de, Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile tayini çıkan Cumhuriyet savcıları ile hakimler onuruna veda yemeği düzenlendi.

Tayini çıkan Cumhuriyet savcıları Sena Çiğdem Köse, Beyza Ayyıldız, Şeyhmus Daş, Hakan Özmen ile hakim Fatih Ayyıldız için Tarihi Taşhan Otel restoranında düzenlenen yemeğe Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, Baro Temsilcisi avukat Oğuz Bakır ile hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.