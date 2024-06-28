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        Vezirköprü'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği verildi

        Vezirköprü'de, Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile tayini çıkan Cumhuriyet savcıları ile hakimler onuruna veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:29 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:31
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        Vezirköprü'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği verildi
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        Vezirköprü'de, Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile tayini çıkan Cumhuriyet savcıları ile hakimler onuruna veda yemeği düzenlendi.

        Tayini çıkan Cumhuriyet savcıları Sena Çiğdem Köse, Beyza Ayyıldız, Şeyhmus Daş, Hakan Özmen ile hakim Fatih Ayyıldız için Tarihi Taşhan Otel restoranında düzenlenen yemeğe Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, Baro Temsilcisi avukat Oğuz Bakır ile hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

        Adıyaman'a atanan Köse, Nizip'e atanan Daş, Siverek'e atanan Özmen ile Siirt'e atanan Beyza Ayyıldız ve Fatih Ayyıldız'a plaket sunuldu.

        Emre Kaya, Vezirköprü Adliyesi'nde görev yaptıkları sürede gösterdikleri hizmetlerden ötürü ataması çıkan hakim ve savcılara teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarı diledi.

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