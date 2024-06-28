Samsun'da tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü öldü, 2 çocuğu yaralandı

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Osman T, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsten fırlayan Sedef T, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan çocukları Yekta (13) ve Osman T. (3) ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sedef T. (29) idaresindeki 55 AEU 514 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde aynı yönde seyreden ve plakası belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçip Doğan Y'nin kullandığı 33 DY 810 plakalı tırla çarpıştı.

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