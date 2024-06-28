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        Samsun'da tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü öldü, 2 çocuğu yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 19:50 Güncelleme: 28.06.2024 - 19:50
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        Samsun'da tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü öldü, 2 çocuğu yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 çocuğu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Sedef T. (29) idaresindeki 55 AEU 514 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde aynı yönde seyreden ve plakası belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçip Doğan Y'nin kullandığı 33 DY 810 plakalı tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle minibüsten fırlayan Sedef T, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan çocukları Yekta (13) ve Osman T. (3) ise yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Osman T, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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