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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli "change araç" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen ve ağır hasarlı araçların bilgilerinin başka araçlarla değiştirilerek satıldığı "change araç" uygulamasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:04
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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli "change araç" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen ve ağır hasarlı araçların bilgilerinin başka araçlarla değiştirilerek satıldığı "change araç" uygulamasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İfadeleri alınan 13 şüpheli, emniyetten serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerinin, Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 29 araçla değiştirilerek satıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatılmış, 26 Haziran'da "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'da ise 1'er kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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