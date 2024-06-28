Samsun'da 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.U. (24) Mevlana Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.