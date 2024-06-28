Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren emekli astsubay hastanede öldü

Burada tedavi gören Halıcı, müdahaleye rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Halıcı, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Halıcı'nın çırpındığını gören vatandaşlar, durumu ihbar etti.

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'ndan emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhsin Halıcı, dün serinlemek için Atakum ilçesi Taflan mevkisinde denize girdi.

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