Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 55 BN 228 plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesi'nde S.Y'nin kullandığı 06 ROS 19 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada S.Y'nin kullandığı araçta bulunan H.Y, T.Y. ve T.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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