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        Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 23:20 Güncelleme: 28.06.2024 - 23:22
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        Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 55 BN 228 plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesi'nde S.Y'nin kullandığı 06 ROS 19 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada S.Y'nin kullandığı araçta bulunan H.Y, T.Y. ve T.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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