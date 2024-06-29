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        Havza Genç Kızılay Şubesi gönüllü öğrencilerine mezuniyet kutlaması

        Havza Genç Kızılay Şubesi tarafından, Havza Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Genç Kızılay gönüllüleri için mezuniyet veda kutlaması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:19
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        Havza Genç Kızılay Şubesi gönüllü öğrencilerine mezuniyet kutlaması
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        Havza Genç Kızılay Şubesi tarafından, Havza Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Genç Kızılay gönüllüleri için mezuniyet veda kutlaması düzenlendi.

        Havza Meslek Yüksekokulunda eğitim görürken Türk Kızılay bünyesinde gönüllü olarak faaliyetlere katılan ve mezun olan öğrenciler için düzenlenen etkinlikte mezuniyet pastası kesildi, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

        Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, gönüllü öğrencilere gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında da aynı yardımlaşma ruhunu sürdüreceklerine inandığını söyledi.

        Türk Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ise gönüllülerin faaliyetlere önemli katkıları bulunduğunu anlatarak, "Havza Meslek Yüksekokulunda 80'e yakın gönüllü öğrenci bulunmakta. 20 gönüllü öğrenci mezun oldu. Kızılaya katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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