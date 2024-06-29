"Anadoludakiler" projesi teklif çağrısı ilan edildi

Paydaşların 5 Temmuz'a kadar proje ön tanımlama dökümanını doldurmaları talep edilirken, 19 Temmuz'a kadar da SOGEP-Anadoludakiler Programı projelerinin başvuruları alınacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilk etapta 2 Temmuz'da videokonferans yöntemiyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

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