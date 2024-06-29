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        Bafra Gençlik Merkezi tekvando sporcuları 9 madalya kazandı

        Türkiye Taekwondo Federasyonunca düzenlenen Gençler Karadeniz Bahar Kupası Samsun İl Şampiyonası'nda Bafralı sporcular 9 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:26
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        Bafra Gençlik Merkezi tekvando sporcuları 9 madalya kazandı
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        Türkiye Taekwondo Federasyonunca düzenlenen Gençler Karadeniz Bahar Kupası Samsun İl Şampiyonası'nda Bafralı sporcular 9 madalya kazandı.

        Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştilen ve 2007-2009 arası doğumlu 90 sporcunun katıldığı turnuvada Bafra Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi, 14 sporcuyla mücadele etti.

        Bafralı sporcular, turnuvadan 9 madalya ile ayrıldı.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Gençlik Merkezi olarak Futbol, Voleybol, Basketbol, Güreş, Tekvando, Wushu, Dart ve Kort Tenisi branşlarında eğitim verdiklerini anlatarak, "Tekvandocu sporcularımızı ve antrenörlerimiz Hakan Emirzeoğlu, Yavuz Nacak ve Berna Yılmaz'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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        Galeri

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