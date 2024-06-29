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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı

        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:47
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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
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        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'daki sahillerin tamamında öğleden sonra dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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