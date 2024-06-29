İHH Arama Kurtarma Birliği, Samsun'da seri arama kurtarma tatbikatları yaptı

Samsun'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birliğince seri tatbikatlar gerçekleştirildi.

Enkazda, suda ve heyelan bölgesinde arama şeklinde üç farklı senaryoya göre planan tatbikatlara 20 ilden 120 vakıf gönüllüsü katıldı.

İHH'da görevli eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimden geçirilen gönüllüler, ilk senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Canik ilçesinde Mert Irmağı üzerinde bulunan bendin yıkılmasının işlendiği tatbikatta suya kapılan bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Atakum ilçesinde heyelan oluşmasının da işlendiği tatbikatta ise kaybolan bir kişinin ormanlık alanda bulunması için ekipler arama kurtarma çalışması yapıldı. Samsun İHH Arama Kurtarma Başkanı Yiğit Kara, basın mensuplarına, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Samsun'un Ladik ilçesinden geçtiğini hatırlatarak, "Senaryo gereği Ladik'te 7,5 büyüklüğünde deprem oluyor. Canik ilçesi de depremden etkileniyor. AFAD'ın koordinasyonunda bize, yıkılan 4 bina enkazı veriliyor ve ekiplerimiz buradan vatandaşları çıkartmaya çalışıyor. Diğer senaryomuz ise Mert Irmağı üzerinde bir bent yıkılıyor. Bendin yıkılması sele sebep oluyor ve bir çiftçimiz sel suyuna kapılıp denize sürükleniyor. Ekiplerimiz bu kayıp vatandaşımızı arayıp bulduktan sonra sudan çıkarma operasyonu gerçekleştirdi." dedi.