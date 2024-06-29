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        Samsun'da koruyucu aileler şenlikte buluştu

        Samsun'da "Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen şenlikte, koruyucu aileler ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:37 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:37
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        Samsun'da koruyucu aileler şenlikte buluştu
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        Samsun'da "Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen şenlikte, koruyucu aileler ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Canik ilçesindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocukların aile ortamında büyümelerine katkı sağlayarak önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.

        Ailelerin çocukların gelişimine katkıda bulunduklarını belirten Gümrükçü, "Bugün 250 evladımız, onları koruyan gönüllü aileleriyle huzur ve şefkat ortamında büyüyor. Diğer yandan koruyucu aileliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan 23 Haziran 2021 tarihli genelge kapsamında 30 Haziran günü, Koruyucu Aile Günü ilan edilmiş, farkındalığın artırılması amaçlanmıştır." dedi.

        Samsun Koruyucu Aile Derneği Başkanı Zeynep Çalış ise her çocuğun ailede büyümesinin hak olduğunu vurgulayarak tüm koruyucu ailelere minnettar olduklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından konser verildi, dans gösterisi sunuldu.

        Etkinlikte çocuklar ve ailelerinin katıldığı yarışmalar düzenlendi.

        Oluşturulan oyun alanlarında keyifli vakit geçiren çocuklar, palyaço ve yüz boyama etkinliklerine katıldı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğünün polis maskotu "Kanka"nın da yer aldığı etkinlikte çocuklara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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