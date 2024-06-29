Samsun'da koruyucu aileler şenlikte buluştu

Samsun'da "Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen şenlikte, koruyucu aileler ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Canik ilçesindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocukların aile ortamında büyümelerine katkı sağlayarak önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.

Ailelerin çocukların gelişimine katkıda bulunduklarını belirten Gümrükçü, "Bugün 250 evladımız, onları koruyan gönüllü aileleriyle huzur ve şefkat ortamında büyüyor. Diğer yandan koruyucu aileliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan 23 Haziran 2021 tarihli genelge kapsamında 30 Haziran günü, Koruyucu Aile Günü ilan edilmiş, farkındalığın artırılması amaçlanmıştır." dedi.