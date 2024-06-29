Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Havza ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çeşitli dönemlere ait 61 sikke ile tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalışan bir zanlıyla ilgili çalışma yürüttü.

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