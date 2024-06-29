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        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:03
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        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalışan bir zanlıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Havza ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çeşitli dönemlere ait 61 sikke ile tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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