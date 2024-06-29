Terme'de "Amazon Kano Festivali" düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde çocuklara yönelik, "Amazon Kano Festivali" gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi tarafından Gölyazı Mahallesi'ndeki göller mevkisinde organize edilen etkinliğe Samsun, Ordu ve Giresun'da faaliyet gösteren kano kulüpleri katıldı.

Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme ilçesinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızı kano sporu ile tanıştırmak için festival düzenliyoruz. Festivalimizin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bunu ulusal hale getirmek ve çocuklarımız için farkındalık yaratmayı amaçlayoruz." dedi.