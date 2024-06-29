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        Samsun'da mübadil yemeklerinin tanıtımı yapıldı

        Samsun Balkan Türkleri Derneğince, "Asırlık Mübadil Lezzetler Projesi" kapsamında mübadil yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:50
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        Samsun'da mübadil yemeklerinin tanıtımı yapıldı
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        Samsun Balkan Türkleri Derneğince, "Asırlık Mübadil Lezzetler Projesi" kapsamında mübadil yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

        Dernek başkanı Sevda Tanyıldız, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen programdaki konuşmasında, Balkanlardan Anadolu'ya zorunlu göçe tabi tutulan mübadillerin torunları olarak bu kültürü yaşatmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.

        Yemeklerin sadece bir reçete değil, tarihi, coğrafyayı, kültürü öğreten bir araç olduğunu vurgulayan Tanyıldız, geçmişten gelen yemek çeşitlerinin kaybolmasını önlemek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Bu kapsamda 2019 yılında Samsun'da 8 köyde çalışma yapıp 50 mübadil lezzeti ortaya çıkardıklarını dile getiren Tanyıldız, "2023'te ise çalışmaya Tokat, Amasya ve Çorum'da 110 yemek daha ekledik. Bu süreçte 30 yerleşim yerinde çoğunluğu kadın 105 mübadille görüşüldü. Böylece 160 ata mirası yemeğimiz kayda geçmiş oldu. Bu şekilde kültürel arşiv oluşturmuş olduk." dedi.

        Kayıt altına aldıkları yemekleri hazırladıkları kitapta bir araya topladıklarını anlatan Tanyıldız, sosyal medya hesabı açarak burada da çalışmalarını yayımladıklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından mübadil yemeklerin sunumu gerçekleştirildi.

        Programa Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, İlkadım Belediye Başkan yardımcıları İbrahim Güven ve Muharrem Soylu, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral ile davetliler ve dernek üyeleri katıldı.

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