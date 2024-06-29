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        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 6 kişi yakalandı

        Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 5 kişi ile bunlara yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 20:30 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:30
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        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 6 kişi yakalandı
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        Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 5 kişi ile bunlara yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaçam ilçesinde, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu E-Sınav merkezinde elektronik haberleşme cihazı kullanılmak suretiyle kopya çekileceğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelileri tespit eden ekipler, sınav çıkışı S.M, N.K, V.K, T.A. ve M.K'yi gözaltına aldı.

        Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 3 kamera, 3 kulaklık, 5 alıcı-verici ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

        Sistem üzerinden kopya veren ve zanlıların üzerine sistemi kuran Ş.Ü. ise sınav merkezinin yaklaşık 200 metre ilerisinde yakalandı.

        Bu kişiler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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