Havza'da Türk Kızılay 68 ünite kan bağışı topladı
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 2 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı.
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 2 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla 2 gün kan bağışı kabul edildi.
Bağış çalışması sonucunda 68 ünite kan bağışı alındı.
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