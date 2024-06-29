Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına İşliyen seçildi

Kooperatifin yönetim kurulu ise Mehmet Şenkal, Sümer Saat, Vedat Bozkurt ve Mehmet Sarıoğlu'ndan oluştu.

İşliyen, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Seçimlerimiz tamamlandı. Şimdi sözlerimizi yerine getirme, üyelerimize ve Havza'mıza hizmet zamanı." dedi.

Kooperatif binasında gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Ramazan Gündüz ile Seyit Ahmet İşliyen aday oldu.

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