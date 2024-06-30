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        Samsun'da polisin durdurmak istediği araçtan uyuşturucu atan 3 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Canik ilçesinde polis ekiplerinin durdurmak istediği araçtan uyuşturucu atan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:33
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        Samsun'da polisin durdurmak istediği araçtan uyuşturucu atan 3 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Canik ilçesinde polis ekiplerinin durdurmak istediği araçtan uyuşturucu atan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Manisa Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 şüpheli polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

        Kovalamaca sırasında araçtan atılan poşet içerisinde 224 sentetik ecza ele geçirildi.

        Araçta bulunan M.Ş, K.S. ile C.B. gözaltına alındı.

        Ayrıca şüpheliler hakkında "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa" muhalefet suçundan 7 bin 39'şar lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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