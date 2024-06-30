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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Canik ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 13:11 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:11
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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Canik ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda şüpheli A.K'yi gözaltına aldı. Zanlının üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        A.K. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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