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        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 21:18 Güncelleme: 30.06.2024 - 21:18
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        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Fikret E. idaresindeki 05 ABL 644 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Kuzualan Mahallesi mevkisinde Geven Göleti kavşağında Hamit D. yönetimindeki 60 ADG 785 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yaralılar Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ankara Samsun kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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