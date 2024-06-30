Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yaralılar Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.

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