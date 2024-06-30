Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 21:28 Güncelleme: 30.06.2024 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çatalarmut Mahallesi'nde C.K'nin ikametine operasyon düzenledi.

        Ekiplerin evde yaptığı aramada, 81 adet uyuşturucu hap, 51 adet sentetik malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sıcak hava tırmanıyor
        Sıcak hava tırmanıyor
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        İtalya'dan sürpriz öneri!
        İtalya'dan sürpriz öneri!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!

        Benzer Haberler

        Samsun'da hayvanseverler sahipsiz hayvanlar için yürüdü
        Samsun'da hayvanseverler sahipsiz hayvanlar için yürüdü
        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Samsunspor 59'uncu yaşını kutluyor
        Samsunspor 59'uncu yaşını kutluyor
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denizde çeken akıntı uyarısı
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denizde çeken akıntı uyarısı
        Samsun'da 19 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi
        Samsun'da 19 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi