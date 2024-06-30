Samsun'da hayvanseverler sahipsiz hayvanlar için yürüdü

Samsun'da çeşitli hayvansever dernekler, sahipsiz hayvanlara ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemeyi protesto etmek amacıyla "Samsun Masumlar İçin Yürüyecek" adıyla yürüyüş düzenledi.

İstiklal Caddesi Şehir Kulübü önünde toplanan hayvanseverler, ellerinde pankartlar, yanlarına aldıkları kedi ve köpekleriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar çeşitli sloganlar atarak yürüdü.

Burada açıklama yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle sokak hayvanları sorunun oluştuğunu iddia ederek "2004 yılında belediyelerin bakımevi kurup kısırlaşma yapması olarak çıkartılan Hayvanları Koruma Kanunu'na rağmen 1389 belediyenin 1200'ü bakımevi kurmadı kısırlaştırma yapmadı." dedi.

Özdemir, kısırlaştırılamayan hayvanların kendi iradeleri dışında zamanla çoğalarak halkın muzdarip olmasına neden olduğunu ifade ederek "Çözümü, bu hayvanları birazını toplayarak öldürmekte, kalanları farklı il ve ilçelere, dağlara, çöplüklere ve otoban yollarına ölümlere atan belediye başkanları... Bugün milyonlarca hayvanın idam sehpasına çıkmasına sebep olan belediye başkanları, bu katliam sizin eserinizdir. Asla bu kanun tanımaz belediyelerin görev ihmallerini bu canlarımıza ödettirmeyeceğiz." diye konuştu.

Kemal Zafer Özdemir, çözüm olarak hayvanların aşılanarak kısırlaştırılıp yaşatılması gerektiğini vurguladı.