Samsun'da anız yangını yaklaşık 100 dönüm alanda zarara yol açtı
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan anız yangını, söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan anız yangını, söndürüldü.
Hacıoğlu Mahallesi'nde yakılan anızın yayılması üzerine bölgeye jandarma, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Amirliği ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yürütülen çalışma sonucu ekipler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.
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