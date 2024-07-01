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        Samsun'da anız yangını yaklaşık 100 dönüm alanda zarara yol açtı

        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan anız yangını, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:48
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        Samsun'da anız yangını yaklaşık 100 dönüm alanda zarara yol açtı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan anız yangını, söndürüldü.

        Hacıoğlu Mahallesi'nde yakılan anızın yayılması üzerine bölgeye jandarma, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Amirliği ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yürütülen çalışma sonucu ekipler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını söndürdü.

        Yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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