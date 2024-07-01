Samsunspor, oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı

Zeki Yavru'nun sahada gösterdiği özveri ve performansıyla herkesin sevgisini kazandığı aktarılan açıklamada, defans oyuncusunun Samsunspor forması giymeye devam edeceği kaydedildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki Zeki Yavru'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

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