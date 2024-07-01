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        Samsunspor, oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:27
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        Samsunspor, oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki Zeki Yavru'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

        Zeki Yavru'nun sahada gösterdiği özveri ve performansıyla herkesin sevgisini kazandığı aktarılan açıklamada, defans oyuncusunun Samsunspor forması giymeye devam edeceği kaydedildi.

        Tecrübeli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 28 lig maçında forma giyerken, 4 asist yapıp 1 gol atma başarası gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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