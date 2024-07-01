Havza'da sanayi sitesinde hasat hareketliliği başladı

Havza'da sanayi sitesinde başlayan hasat dönemi ile zirai makine ve ekipmanların bakım ve tamirat işlerinde artış yaşanıyor.

Aslançayır yolunda faaliyet gösteren 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi'nde havaların ısınması ve başlayan hasat mevsimiyle yoğunluk başladı.

Çiftçiler, biçerbağlar, biçerdöver, ilaçlama, tırpan ve benzeri zirai makine ve ekipmanlarını sanayiye götürerek bakım ve tamiratını yaptırıyor.

Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, hasat mevsimin başlamasıyla çiftçilerin sanayiye geldiğini belirterek, "Hasadın erken gelmesi ile çiftçilerimiz ekipmanlarının bakınmalarına başladı. Bu yıl geçen yıllara göre işlerde yoğunluk görülmüyor. Çiftçilerimize ve sanayi esnafımıza kazasız ve bol bereketli bir sezon diliyorum." dedi.