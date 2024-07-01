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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı

        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:44 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:44
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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
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        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'daki sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalgaların yüksekliğinin artmasının beklendiği vurgulandı.

        Açıklamada, "Rüzgar hızının 20 deniz miline ve dalga boyunun 1,5 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

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