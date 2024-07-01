Samsun'da 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yapılan çalışma sonucu kasten öldürme ve yağma suçlarından 20 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 farklı suçtan kaydı olan T.C. (52), Zafer Mahallesi'ndeki adreste yakalandı.

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