Samsun'daki bazı vali yardımcıları ve kaymakamların görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Balıkesir Vali Yardımcısı; Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara, Çanakkale Vali Yardımcısı; Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Şişli Kaymakamı; Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, Ankara Çubuk Kaymakamı; Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Kilis Musabeyli Kaymakamı; Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Artvin Yusufeli Kaymakamı olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Samsun'daki bazı vali yardımcıları ile kaymakamların görev yerleri değiştirildi.

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