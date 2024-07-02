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        Kargo paketinin içinden gümrük kaçağı eşyalar çıktı

        Samsun'un Canik ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda kargo paketinin içinde gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:44
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        Kargo paketinin içinden gümrük kaçağı eşyalar çıktı
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        Samsun'un Canik ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda kargo paketinin içinde gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludağ Mahallesi'nde G.T'nin (22) ikametinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu istihbaratını aldı.

        Ekipler, şüphelinin ikametine düzenledikleri operasyonda kargo paketi içine gizlenmiş gümrük kaçağı 39 elektronik sigara, 67 sigara, akıllı saat ve 1 şişe alkollü içki ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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