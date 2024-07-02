Kargo paketinin içinden gümrük kaçağı eşyalar çıktı
Samsun'un Canik ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda kargo paketinin içinde gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.
Samsun'un Canik ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda kargo paketinin içinde gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludağ Mahallesi'nde G.T'nin (22) ikametinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu istihbaratını aldı.
Ekipler, şüphelinin ikametine düzenledikleri operasyonda kargo paketi içine gizlenmiş gümrük kaçağı 39 elektronik sigara, 67 sigara, akıllı saat ve 1 şişe alkollü içki ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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