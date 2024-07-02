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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:09
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Güzelyalı ve Esenevler mahallelerinde İ.İ. (53), A.K. (41), F.S.G. (41) ve S.E'nin (42) iş yeri ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 12,40 gram esrar, 419,82 gram sentetik uyuşturucu, 143 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, esrar öğütücü ile uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve 43 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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