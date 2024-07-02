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        Samsun'da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonete çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:48 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:48
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        Samsun'da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonete çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Arda K. yönetimindeki 55 JG 618 plakalı motosiklet, Kemal Paşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde Hacı Ş'nin kullandığı 55 HC 517 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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