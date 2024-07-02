Samsun'da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonete çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonete çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Arda K. yönetimindeki 55 JG 618 plakalı motosiklet, Kemal Paşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde Hacı Ş'nin kullandığı 55 HC 517 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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