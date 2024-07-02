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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:13
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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı
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        Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet siteleri üzerinden bungalov ve prefabrik ev ile konteyner ve motosiklet satma vaadiyle farklı illerde 22 kişiyi 1 milyon 870 bin 159 lira dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

        Samsun ve İstanbul'da belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 119 fişek, 32 kartuş, çok sayıda dijital materyal, dolandırmaya yönelik konuşma metinleri ele geçirdi.

        Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından A.K. (28), M.K. (24), H.G. (29), U.İ. (22), A.A. (21), H.B. (23) U.T.Y. (22), M.Ç. (31), Y.E. (25) ve F.Ö. gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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