Havza Müftüsü Alıcı'dan yaz Kur'an kurslarına ziyaret

Havza Müftüsü Cemil Alıcı, bu yıl, "Yaza Kur'an'la merhaba" sloganıyla başlayan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Alıcı, Sondaj ve Kevser camilerinde devam eden kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, din görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kursa katılan çocuklar ile de bir süre sohbet eden Alıcı, çocuklara ikramda bulundu.

İlçedeki cami ve Kur'an kurslarında 140 kursu açıldığını dile getiren Alıcı, "Kurslarımızda 917 çocuğumuz eğitim almakta. Kurs kayıtlarımız ise 8 Temmuz'a kadar devam edecek. Yaz Kur'an kurslarında eğitim almak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçede açılan kursları 'https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/AcilanYazKurslari.aspx' web sitesinden öğrenebilecek." dedi.