Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Testlerde oyuncuların farklı kas gruplarının kuvveti, esnekliği ve dayanıklılığı ölçüldü. Aynı zamanda vücut yapılarının anatomik değerlendirmeleri de yapılarak olası sakatlık riskleri tespit edildi.

Daha sonra futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerden geçti. Yapılan testlerle sporcuların fiziksel durumları, detaylı şekilde değerlendirildi.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mustafa Erkanat Tesisleri'nde ısınma, pas ve rondo çalışması yaptı.

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