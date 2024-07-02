Samsun'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı 1145 kişiyi bilgilendirdi

Ekipler ayrıca UYUMA, NARVAS, KADES gibi uygulamaları tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, otogar çevresi ve Adnan Menderes Caddesi'nde vatandaşlara broşür dağıtılarak siber güvenlik, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

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