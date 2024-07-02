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        Samsun'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı 1145 kişiyi bilgilendirdi

        Samsun'un Kavak ilçesinde polis, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı 1145 kişiyi bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:14 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:14
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        Samsun'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı 1145 kişiyi bilgilendirdi
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        Samsun'un Kavak ilçesinde polis, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı 1145 kişiyi bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, otogar çevresi ve Adnan Menderes Caddesi'nde vatandaşlara broşür dağıtılarak siber güvenlik, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Ekipler ayrıca UYUMA, NARVAS, KADES gibi uygulamaları tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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