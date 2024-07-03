Havza'da vatandaşlar, milli maçı dev ekranlardan izledi

Samsun'un Havza ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan dev ekrandan seyretti.

Havza Belediyesi organizasyonuyla Avusturya-Türkiye karşılaşmasını Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin ve vatandaşlar, Mehmetçik Meydanı'nda kurulan ekrandan takip etti.

Maçı Türkiye'nin 2-1 kazanmasıyla vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.

İkiz, milli takımın başarısından dolayı gurur duyduğunu dile getirerek, "Milli takımımız bir kez daha gururumuz oldu. Rakibini yenerek çeyrek finale kalan takımızı kutluyorum. Ay yıldızlı takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah 6 Temmuz'daki çeyrek final maçında Berlin'de de Hollanda'yı yenerek adımızı yarı finale, sonra final yazdıracağız. Yüreğimiz ve dualarımız onlarla." dedi.