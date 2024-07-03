19 Mayıs ilçesinde vatandaşlar, milli maçı dev ekrandan izledi

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan dev ekrandan seyretti.

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