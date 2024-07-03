19 Mayıs ilçesinde vatandaşlar, milli maçı dev ekrandan izledi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan dev ekrandan seyretti.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan dev ekrandan seyretti.
19 Mayıs Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı'na kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar coşkuyla izledi.
Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Karşılaşmayı Türkiye'nin 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmasıyla vatandaşlar, büyük sevinç yaşadı.
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